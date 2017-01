Polícia acredita que rixa motivou assassinato na região sul de Santa Maria

Investigação 29/01/2017 | 17h41 Atualizada em

A Polícia Civil suspeita que a motivação para o assassinato de Elisandro Garcia Severo Ferreira, 30 anos, foi uma rixa entre a vítima e o suspeito de ter cometido o crime, já que foi identificado.

Militar é preso por dirigir embriagado após acidente em Santa Maria



Conforme a investigação, Ferreira e o suspeito pertenciam a vilas rivais, se conheciam há pelo menos três anos e desde sempre se desentendiam. Sobre a razão de o crime ter acontecido naquele horário e local – entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado na Rua Godolfin Gay, no bairro Urlândia – a polícia aponta que acredita se tratar de uma questão de "oportunidade".

Incêndio atinge clube de voo e destrói quatro aeronaves em Rosário do Sul



Ferreira saía da casa do pai, na noite de sexta, com destino a sua própria residência quando teria sido abordado pelo suspeito e morto. Ele foi atingido no pescoço, costas, axila e peito por tiros disparados por um revólver calibre 38. O corpo foi localizado na manhã de sábado, por volta das 7h.

Circunstâncias dos ferimentos que levaram homem à morte em Vila Nova do Sul são investigadas



O corpo de Ferreira foi sepultado às 10h de domingo, no Cemitério Ecumênico de Santa Maria.