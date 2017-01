Parque da Medianeira ficará fechado, pelo menos, até março

Lazer 26/01/2017 | 08h07 Atualizada em

Fechado há exatamente um mês, o Parque da Medianeira permanecerá restrito ao público por, pelo menos mais um. O motivo: insegurança. De acordo com o padre Lucas Carvalho, administrador do Santuário Basílica da Medianeira, a decisão foi tomada na noite de terça-feira, após reunião do religioso com o padre Ruben Dotto, reitor da instituição, e Rovanda Ferro, presidente do Conselho Paroquial.

– No nosso entendimento, é necessário mais tempo para que o espaço se recupere. Houve danos ao patrimônio, principalmente no gramado e nas árvores. Mas o policiamento tem sido regular, o que nos torna otimistas para uma futura reabertura. Reitero que fizemos isso para preservar a segurança dos visitantes e quem exerce suas atividades junto ao santuário – garante Carvalho.

Número de pacientes nos corredores do PS do Husm é 3 vezes maior que o limite



A época do fechamento do parque, em 26 de dezembro, a administração registrava casos frequentes de crimes dentro do parque. Em meados de dezembro, em apenas uma semana, houve registro de cinco assaltos a pedestres. Além disso, houve detenções e apreensões de suspeitos de envolvimento com o tráfico no local e no entorno. Como se não bastasse, em 19 de dezembro, a secretaria da Basílica, onde também funciona uma loja de venda de produtos religiosos, foi assaltada por três homens. Após anunciar o assalto, um dos bandidos apontou uma arma em direção às três funcionárias, ordenando que elas ficassem deitadas no chão, atrás do balcão. Enquanto isso, uma cliente que estava na secretaria foi trancada no banheiro. Ninguém ficou ferido, mas o alerta soou na direção. Uma semana depois, a decisão foi tomada.

O mês de portas fechadas foi dedicado ao monitoramento do espaço, que passou a contar com a segurança de uma empresa de vigilância. Além disso, por iniciativa do poder público, aumentaram as rondas ostensivas da Brigada Militar (BM) no local.

Homem que tentava furtar casa fica entalado em chaminé em São Sepé



O titular da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Santa Maria, delegado Sandro Meinerz, afirma que o Parque da Medianeira é ¿muito vulnerável¿, e caracteriza ele como um espaço ¿convidativo para o tráfico de drogas¿:



– Diversas ações desencadeadas pela Polícia Civil em Santa Maria tiveram como alvo o Parque da Medianeira. Está localizado em uma área mais ou menos central, onde foram identificados nas cercanias diversos pontos de tráfico de drogas. O parque facilita o ingresso de pessoas e a compra do entorpecente – explica Meinerz, acrescentando que o espaço é ¿frequentemente monitorado¿ pelo setor de inteligência da Polícia Civil, porque, suspeita-se, seria ponto de venda e entrega de tóxicos.



Foto: Fernanda Ramos / especial

Espaço se revitalizou

Padre Lucas Carvalho diz que o último mês fez bem ao parque. A grama cresceu e se alastrou mais por locais onde não nascia. Nesse período, foi permitida a entrada de poucos visitantes para programas em família. Ainda assim, ele é cuidadoso ao falar sobre a previsão de reabertura. E quem frequenta o parque lamenta, mas entende.

– A gente percebe que há pouquíssima movimentação de pessoal no parque. Mas, antes, via-se trânsito de gente suspeita, entrando de carro e indo até os fundos. Isso causa insegurança. É uma pena que o cenário ideal, com gente passeando, correndo, passando o tempo no parque, não seja mais possível por causa de uns poucos – opina Cleber Correa, 41 anos, que trabalha num posto de combustíveis próximo à Basílica.

Reservatório de água explode e fere duas pessoas em Santa Maria



Uma das possibilidades futuras para a reabertura do parque é a criação de uma associação para a preservação do local. Conforme Carvalho, a ideia partiu da própria comunidade.

– Com arrecadação de verba, pagaria-se guarda, construiria-se uma guarita, controlaria-se a entrada e a saída das pessoas – projeta.Por enquanto, não há nenhum encaminhamento para a formação da entidade.