Pancadas de chuva trouxeram alívio ao calorão

Tempo 16/01/2017 | 20h43 Atualizada em

Depois de dias de calor intenso, a chuva que atingiu o Estado nesta segunda-feira foi recebida como se fosse uma bênção. Apesar de não ter derrubado tanto os termômetros, o sistema de baixa pressão atmosférica promoveu fortes pancadas de chuva e amenizou as temperaturas.

Prova disso são os dados registrados pela Base Aérea de Santa Maria (Basm): a máxima de segunda, 27°C, foi marcada pouco depois da meia-noite. A mínima, 21,6°C, ocorreu às 7h20min. No domingo, à tarde, o calor foi de 31°C.

A distribuição de chuva foi irregular em Santa Maria. Conforme dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), da meia-noite até as 14h de ontem choveram 53mm em Camobi, 34,8mm no bairro João Goulart e 24,4mm na Tancredo Neves.

Mas, a partir de agora, dê adeus à chuva. Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, esta semana será marcada por uma condição de tempo mais firme devido à uma massa de ar seco e frio.

– Até o próximo sábado, o sol aparece entre poucas nuvens e o ar mais frio faz com que as temperaturas mínimas entrem em declínio durante as noites. Em Santa Maria as mínimas ficam próximas de 15ºC – afirma.