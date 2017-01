Pancadas de chuva ganham intensidade nesta quarta-feira em Santa Maria

Chuva e trovoadas 25/01/2017 | 09h30 Atualizada em

As áreas de instabilidade se intensificam nesta quarta-feira em Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, as chuvas são provocadas devido a formação de um ciclone extratropical ao sul da costa do Rio Grande do Sul e podem vir acompanhadas por rajadas de ventos.

Em Santa Maria, o céu deve permanecer nublado durante o dia. São esperadas pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e início da noite. A temperatura máxima deve atingir os 31ºC.

Na quinta-feira, o tempo volta a ficar seco em toda a Região Central. De acordo com a Somar Meteorologia, uma massa de ar seco ganha força, o que afasta as nuvens de chuvas. Em Santa Maria o céu deve ficar aberto e com poucas nuvens. Os termômetros devem assinalar mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Na sexta-feira, o tempo segue firme e com predomínio de sol. As temperaturas ficam mais baixas ao amanhecer, o que deixa a sensação térmica amena durante a tarde no Estado. A Mínima, pela manhã, deve ser de 13ºC e máxima, pela tarde, de 26ºC.





