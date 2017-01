Pagamento de táxi com cartão no meio da polêmica em Santa Maria

Mobilidade 04/01/2017 | 08h03 Atualizada em

O pagamento do serviço de táxis com cartão de crédito ou de débito gera polêmica em Santa Maria desde a sua implantação. A oferta dessa forma de pagamento se tornou obrigatória em abril de 2016, por meio de decreto municipal. Passados oito meses, as queixas sobre só aumentam.



Os usuários reclamam que muitos taxistas, por um ou outro motivo, não oferecem o serviço e que alguns já nem atendem aos chamados das centrais telefônicas quando é anunciado pagamento por meio de cartão. Por outro lado, taxistas alegam prejuízo com calotes de clientes que não têm saldo, e com operadoras das máquinas que não repassam o valor pago pelas corridas.

Carlos Alberto Silva, 57 anos, diz que frequentemente enfrenta dificuldade ao tentar pagar com o cartão. Ele conta que já esperou muito tempo para ter um chamado atendido porque informou que o pagamento seria nesse modelo e que, ao embarcar, diversas vezes ouviu de condutores que a máquina estava sem bateria ou que não passava tal bandeira. Na semana passada, fez nova tentativa frustrada:

_ Peguei um táxi (no Centro) para ir até em casa. Dei o cartão e ele me disse: minha máquina está estragada. Paguei em dinheiro, mas eu, como usuário, quero ser bem atendido.

Na outra ponta, pipocam reclamações de taxistas em relação a calotes de usuários:

_ Já aconteceu comigo de chegar ao final da corrida e dar cartão inválido ou sem saldo ou de uma bandeira que a máquina não aceita _ disse o motorista Andrio Dias, 25.

Mas nem todos os clientes de cartão são mal intencionados.

_ Podemos passar o cartão antes e não correr o risco. Dia desses fui no Parque Pinheiro e não tinha sinal. A cliente pegou meu cartão e me pagou depois _ contou Giovani Oliveira, 50, prestador do serviço.

Os donos de táxi contabilizam um outro prejuízo. Eles dizem que o investimento é alto, seja pela compra da máquina (um modelo custa cerca de R$ 750) ou aluguel (mensalidade de uma operadora é de R$ 65, mais taxas em torno de 3% em cada operação) e que têm problemas com as operadoras.

_ Tenho a máquina desde que fomos obrigados a colocar e, até hoje, nunca recebi nenhum valor da operadora. São mais de R$ 2 mil _ disse o taxista José Luciano do Nascimento.

Segundo Régis Rath, do Setor de Fiscalização de Transportes Públicos da prefeitura, 100% da frota da táxis da cidade dispõe de máquinas para cartão de crédito e que todos devem ofertar o serviço, apesar de ainda existir resistência de alguns motoristas que têm dificuldade em lidar com a tecnologia. Desde que foi implantado o serviço, nove taxistas foram autuados. A multa é grave e corresponde a 100 Unidades Fiscais Municipais, o que equivale a R$ 322,82, conforme valor da unidade de ontem.

O presidente do Sinditáxi, Marco Antônio Fogliarini, espera que haja uma mudança na legislação e que a oferta do pagamento por cartão se torne facultativa. A mudança pode vir mesmo. Não há prazo, mas o prefeito Jorge Pozzobom afirmou que vai rever a legislação sobre a prestação do serviço de táxis no município:

_ Vamos fazer uma avaliação de todos os decretos e legislação relativa aos táxis. Não temos decisão de governo sobre o assunto mas, pessoalmente, tenho dúvida jurídica sobre esse decreto. Ninguém é obrigado a fazer nada se não em virtude da lei. Nesse caso, temos um decreto (e não uma lei).