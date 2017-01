Operários trabalham sem proteção em obra em prédio da Justiça do Trabalho em Santa Maria

Flagrante 27/01/2017 | 22h02 Atualizada em

O advogado Fabiano Braga Pires flagrou, no início da semana, dois operários trabalhando em uma obra sem usar equipamentos de segurança. O detalhe é que esse caso ocorreu justamente no prédio da Justiça do Trabalho de Santa Maria, que julga casos de empresas que descumprem as leis trabalhistas.

Na quarta-feira, a Página 2 entrou em contato com o Foro do Trabalho aqui da cidade, que enviou o caso ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), pois ele contratou a empresa.

Foto: Fabiano Braga Pires / Arquivo Pessoal

O TRT enviou nota ao Diário em que esclarece:

¿1) A reforma começou em novembro e que a foto apresenta operários da empresa que presta serviço de manutenção predial ao TRT-RS. Na hora da foto, os trabalhadores faziam a impermeabilização da laje sobre a casa de máquinas dos elevadores.

2) A obra é fiscalizada pela Coordenadoria de Manutenção e Instalações Prediais do TRT. Desde novembro, foram feitas 3 visitas de servidores da Comip à obra e não foram detectadas irregularidades.

3) Diante da irregularidade constatada na foto, a Comip contatou a gerência da prestadora de serviços e determinou a suspensão imediata dos trabalhos. Uma nova visita da fiscalização será feita para avaliar a possibilidade de reinício da reforma. Além disso, a empresa contratada pelo Tribunal foi advertida.

4) O TRT-RS repudia toda e qualquer prática que coloque em risco a segurança do trabalhador. A Justiça do Trabalho, inclusive, desenvolve o Programa Trabalho Seguro, que promove campanhas de conscientização, eventos e outras ações que visam à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A instituição deve servir de exemplo, por isso está tomando as providências necessárias para que o problema não se repita.¿