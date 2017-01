OAB gaúcha pede acesso a inquérito sobre golpe de ações da CRT

Golpe 20/01/2017 | 20h49 Atualizada em

No combate ao desrespeito à ética na advocacia, a OAB/RS, por meio do seu Tribunal de Ética e Disciplina (TED), requereu ao Ministério Público acesso ao inquérito que investiga cinco advogados paranaenses suspeitos de fraude sobre ações da CRT. A Polícia Civil indiciou os advogados, que podem ter desviado até R$ 30 milhões de mais de 2 mil antigos acionistas da CRT em Santa Maria e no Estado.

Após receber o inquérito, a OAB/RS analisará o conteúdo para tomar medida disciplinar em conjunto com a seccional do Paraná, onde os profissionais são registrados.

Segundo o presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, todos os casos de condutas que violem o Código de Ética obrigatoriamente deverão ser investigados.

– Estamos sempre atentos e vigilantes, não toleraremos que profissionais afrontem a ética no exercício profissional e sigam impunes. A ética é o alicerce fundamental da advocacia.

O presidente do TED, César Souza, diz que a OAB segue os ritos do Estatuto da Advocacia:

– No regramento, está claro que a nossa profissão deve servir de exemplo à sociedade e vamos manter uma postura rígida contra improbidades.

O presidente da subseção daqui, Péricles da Costa, acompanha o caso de perto em conjunto com a OAB/RS.

– Requeremos o inquérito para tomar medidas cabíveis, sempre à luz da ampla defesa e do contraditório – afirmou.