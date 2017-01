O tempo deve ser quente e chuvoso nesta segunda-feira em Santa Maria

Instabilidade 09/01/2017 | 09h31 Atualizada em

A semana começa com chuva na região central do Estado. De acordo com a Somar Meteorologia, a segunda-feira deve apresentar chuva durante todo o dia. As zonas de instabilidades são provocadas por um corredor de umidade que alimenta uma região de baixa pressão atmosférica na Argentina.



Como aliar estilo e conforto para trabalhar no verão



Os maiores acumulados de chuva ocorrem pela tarde. Além da chuva forte, podem haver rajadas de ventos e eventuais queda de granizo. A temperatura deve alcançar os 32ºC, pela tarde.

A instabilidade deve se intensificar na terça-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, as chuvas são decorrentes do sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai.



Incêndio destrói casa e estabelecimento comercial em Santa Maria



São esperado grandes volumes de água e em alguns pontos podem causar sérios transtornos às cidades, como alagamentos e deslizamentos de terra. Há risco para rajadas fortes de ventos. Os ventos podem atingir os 70km/h. Em Santa Maria, o dia deve ter pancadas de chuva e trovoadas e registrar mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.



Na quarta-feira as chuvas continuam afetando a Região Central. De acordo com a Somar Meteorologia, o acumulado de chuva deve ser menor, comparado aos dias anteriores.

Confira a programação cultural da segunda-feira em Santa Maria



Embora seja esperada chuva, o calor e a sensação de abafamento continuam. Os termômetros devem assinalar temperaturas entre 21ºC e 32ºC.



Na quinta e sexta-feira o tempo volta a ficar firme. De acordo com a Somar Meteorologia, sol volta a prevalece. Com o céu aberto e o predomínio de sol, as temperaturas voltam a se elevar e o calor se intensifica. A máxima de cada dia deve ser de 31ºC e 34ºC, respectivamente.