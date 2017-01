O tempo deve permanecer firme e ensolarado nesta sexta- feira 

Sol e calor 27/01/2017 | 09h11

O ciclone extratropical perde intensidade sobre o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo fica firme e com predomínio de sol. As temperaturas voltam a subir, o que pode deixar a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Em Santa Maria, a temperatura máxima esperada para a tarde é de 28ºC.

Casos de dengue dobraram no RS em 2016, e surto de febre amarela preocupa



No sábado, o calor deve se intensificar em Santa Maria. A umidade tende a seguir baixa, o que gera sensação de abafamento. O tempo deve ficar aberto e com poucas nuvens, e, as temperaturas devem ter mínima de 16ºC e máxima de 32ºC.

O domingo, a previsão é de tempo seco e muito calor. De acordo com a Somar Meteorologia, há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva, no final do dia. Em Santa Maria, a mínima deve marcar 19ºC e máxima de 35ºC.

Familiares e amigos fazem vigília em frente a boate Kiss



As chuvas devem retornar a Região Central na segunda- feira. Há possibilidade de rajadas de vento.