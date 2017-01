O sol volta a predominar nesta quarta-feira em Santa Maria

Tempo estável 11/01/2017 | 09h30 Atualizada em

O tempo volta a ficar firme na região Central nesta quarta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo volta a fica firme, devido ao avanço de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens de chuva. A temperatura máxima esperada para o dia é de 30ºC.

Carnaval de rua de Santa Maria corre risco de ser adiado pelo segundo ano consecutivo



Na quinta-feira, a tendência é que o tempo permaneça estável. De acordo com a Somar Meteorologia, o dia deve ter predomínio de sol. As temperaturas devem se elevar, devido ao céu mais aberto. A mínima esperada deve ser de 17ºC, pela manhã, e a máxima de 32ºC, pela tarde.



O calor e o sol forte seguem na sexta-feira, em Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, a variação da nebulosidade e as temperaturas voltam a subir gradativamente. As temperaturas devem atingir mínima de 22ºC e máxima de 35ºC.

Alunos são impedidos de se matricular após reclamação em rede social



No final de semana são esperadas novas áreas de instabilidade na região Central. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão indica nuvens carregadas de chuva, com volumes significativos, tanto no sábado quanto no domingo. As temperaturas máximas devem alcançar 31ºC e 28ºC, respectivamente.