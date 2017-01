Novo diretor da Pesm assume e quer aproximação com a comunidade

Sistema prisional 26/01/2017 | 18h43

Nesta quinta-feira, a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) ganhou um novo diretor. Após 25 anos de serviço e, então, a aposentadoria, a antiga administradora da maior cadeia da região, Tânia Marques, passou o cargo para Sérgio Dalcol, em cerimônia realizada na própria penitenciária.

Criança morre afogada em açude no interior de Restinga Seca



Dalcol é formado em Administração e tem pouco mais de dois anos de serviço na Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). Ele trabalhou por um ano na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), seis meses no Departamento de Segurança de Execução Penal (DSEP) e seis meses no Núcleo de Segurança Disciplinar da Susepe. Ele diz que pretende aproximar a comunidade das atividades realizadas na Pesm.

Preso suspeito de ter matado homem com 16 facadas em Santa Maria



– É o maior desafio que já tive até agora. O maior desafio vai ser dar continuidade ao que a Tânia fez. Trabalhei no Núcleo de Segurança, e a Pesm é uma referência. Queremos agregar outros projetos, estreitando a nossa relação com a prefeitura, ainda mais com a Justiça, mas, principalmente, com a comunidade, porque o que acontece aqui reflete na rua – afirma.