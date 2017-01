No domingo de calorão, água, ventiladores e ar-condicionados foram as opções em Santa Maria

Santa Maria 15/01/2017 | 20h18 Atualizada em

Ao longo da tarde deste domingo, a impressão que se tinha é que a população santa-mariense resolveu tirar férias coletivas de Santa Maria. As ruas estavam vazias e havia pouco trânsito de carros. Apesar do vento, o calor ainda persistia. Às 16h, fazia 31°C, quatro a menos que o registrado na última sexta-feira, quando a cidade chegou a registrar 35ºC , às 15h40min, segundo o setor de meteorologia da Base Aérea de Santa Maria (Basm).



Para quem não é sócio de clubes, não pôde até a praia e a balneários ou não tem piscina no pátio, ficar dentro de casa, em frente ao ventilador e ao ar-condicionado foi a opção que deixou de lado até mesmo à sombra das árvores.

No Calçadão e em alguns bancos das ruas do Centro, estavam aqueles que saíam do almoço, aproveitavam para tomar um sorvete como refresco, mas contavam os minutos para chegar em casa.

– Almoçamos há pouco. Só sentei para tomar sorvete com as meninas. Nesse calorão sempre ajuda, né? Em casa, é fechar tudo e ligar o ar-condicionado para aguentar _ contou a auxiliar de escritório Caren Forrat, 34 anos, ao lado da afilhada Isadora Pereira, 7 , e Hyasmin Forrat, 3.



A professora aposentada, Sofia Difante, 78 anos, não costuma sair de casa em dias quentes e considera a cidade pouco arborizada, o que no verão faria a diferença. Prefere aproveitar a televisão ou fazer a leitura de livros e de jornais no conforto do lar.



No apartamento onde mora, tem ar-condicionado e ventilador. O último aparelho, segundo a aposentada, é mais utilizado pela facilidade de mobilidade e para evitar sustos na conta de luz:

–Fazer o que na rua com esse calorão? Fico por aqui e recebo a família. Também costumo ir na casa dos filhos que têm piscina ou ar-condicionado. Gosto deste ventilador porque posso levar para tudo que é lado.

Início da semana com chuva

Segundo a Somar Meteorologia, um ciclone extratropical, que se forma entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e avança em direção à costa gaúcha, deve provocar chuva em todo o Estado a partir de hoje. Os volumes mais elevados estão previstos para as regiões Oeste, Central e Sudeste.



Podem acontecer descargas elétricas e ventos mais fortes, de até 60 km/h. Na Central há chances de queda de granizo. Já a sensação de abafamento, deve persistir ao longo da semana.

