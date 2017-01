"Não sei o que pode ter acontecido", diz filha de 4ª vítima de homicídio em Santa Maria

Assassinato 24/01/2017 | 16h52 Atualizada em

Crime aconteceu próximo aos trilhos, no bairro Itararé Foto: Gabriel Haesbaert / Especial

O assassinato de Luciano Pereira dos Santos, 39 anos, encontrado morto por volta das 22h desta segunda-feira intriga não só a polícia, mas também a família da vítima. Conforme o delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, é muito cedo para falar sobre motivação e autoria. Uma filha da vítima diz que a família não tem suspeitos e nem sabe o que pode ter motivado a morte de Santos.

O corpo do homem foi encontrado por populares na Rua Eduardo Emiliano Pereira, próximo a linha férrea do Morro Cechella, no bairro Itararé, na região nordeste. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram ao local, e encontraram a vítima já morta.

– Fomos até a madrugada trabalhando, hoje (terça) estamos trabalhando o dia inteiro no sentido de apurar a autoria e a motivação para o crime. Temos várias linhas de investigação, por isso é preliminar falar algo mais concreto. Já ouvimos diversas pessoas e estamos fazendo outras diligências – explica Zanella.

Santos tinha cinco filhos e trabalhava como pedreiro. Conforme uma das filhas, Tuane Virgínia de Lima, a família não tem conhecimento de nenhuma desavença de Santos, e muito menos o que poderia ter motivado a sua morte e quem seria o responsável.

– Eu moro há oito anos fora, ele ia me ver e eu também vinha. Não sei o que poder ter acontecido. Nem a própria mulher dele sabe – conta a filha.

Ela acrescenta que Santos era uma pai carinhoso e atencioso:

– Ele se interessava muito pelos filhos. Sempre queria saber se a gente estava vem. Se ele pudesse, estaria sempre com todos nós. Só espero que consigam descobrir o que aconteceu e prendam a pessoa que fez isso – afirma a filha.

O corpo de Santos foi velado até às 17h nas capelas do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, quando foi levado até o Cemitério Ecumênico de Santa Maria, onde foi sepultado.