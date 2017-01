Muro construído no meio da calçada intriga moradores em Santa Maria

Passeio público 10/01/2017 | 08h04 Atualizada em

Uma situação inusitada tem motivado vários telefonemas de moradores da Rua Venâncio Aires, no centro de Santa Maria, à redação do Diário e também à Ouvidoria da prefeitura. Trata-se de um muro, construído bem no meio da calçada, no trecho entre as ruas Appel e Visconde de Pelotas.

Instalada ao lado do Instituto Espírita Leocádio José Correia, a estrutura está pronta há uma semana. Ela estreitou muito o espaço da calçada. Para piorar, um trecho do passeio é quase intransitável. Tudo porque há um poste de concreto juntinho ao muro, tornando o espaço para caminhada ainda menor.

A reportagem do Diário esteve no local, nesta segunda-feira, para conversar com o responsável pela obra. Encontrou um canteiro de obras parado, sem placa indicando o nome do responsável pelo projeto ou da firma que fez a construção. Os moradores da região, porém, tinham muito a dizer.

– A gente estranha uma construção no meio da calçada, mas acredita que as pessoas fizeram tudo dentro da lei – disse Geny Almeida, 56 anos, cuja filha mora perto dali.

O empresário Rogério Copetti, 52 anos, relata que alguns clientes questionaram o que seria a obra.

– Eu mesmo achei estranho. Se fosse um terço da calçada não teria problema, mas a metade foi muito, pois causa transtornos aos transeuntes. Eventualmente, alguém vai ter que caminhar na rua – destaca.

Copetti ainda recorda que um vizinho, por curiosidade, questionou um dos pedreiros que afirmou: ¿o muro seria uma espécie de tapume, para um residencial que deve ficar pronto dentro de quatro anos¿.

A secretária de Regulação e Estruturação Urbana, Ângela Paulina Grandeaux Pisani, afirmou, por meio de nota enviada pela assessoria de comunicação da prefeitura, que o Setor de Fiscalização já notificou o responsável pela obra que avança sobre o passeio público.

Conforme o superintendente do setor, Tiago Candaten, fiscais entregaram nova notificação, que dá conhecimento ao proprietário de que o muro deve ser demolido. O prazo para derrubar a estrutura não foi informado. Caso a determinação seja descumprida, estão previstas multa e ações da procuradoria do município.

O Diário buscou localizar o responsável pela construção junto a prefeitura, sem sucesso.







