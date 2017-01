Mulher impede roubo e é agredida em São Sepé

Violência 01/01/2017 | 16h58 Atualizada em

Uma mulher de 48 anos foi agredida por um homem após ter percebido que ele tentava roubar produtos de uma oficina mecânica, na manhã do último sábado, no bairro Lôndero, em São Sepé.



De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Santo Antônio com lesões nos braços, pescoço e tórax. Ela foi medicada e liberada no mesmo dia. Em depoimento à BM, a mulher relatou que após agredi-la, ele fugiu sem roubar nada.

Horas depois, a BM localizou o ladrão nas proximidades do Parque Desportivo Municipal. Apesar de detido, acabou liberado pois nenhum objeto foi encontrado com ele, o que impossibilitou o flagrante.