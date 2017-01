Mulher é esfaqueada ao reagir a assalto em Santa Maria

Violência 17/01/2017 | 10h04 Atualizada em

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada na tarde desta segunda-feira ao reagir a um assalto na região norte de Santa Maria. Ela se negou a entregar a bolsa depois que um criminoso a ameaçou.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, ela caminhava em direção ao local de trabalho, pela Rua Múcio Teixeira, no bairro Salgado Filho, por volta das 15h, quando sentiu que alguém puxou a bolsa que ela carregava. A mulher disse à polícia que acreditava se tratar de uma brincadeira, mas se surpreendeu quando se virou e foi ameaçada pelo assaltante. Ele teria dito para ela entregar a bolsa, mas ela se negou. Em seguida, ele lhe atingiu com um golpe de faca no braço, fugindo em seguida com a bolsa, onde estavam documentos e um celular.

A vítima conseguiu pedir socorro e foi levada para atendimento médico. Depois, fez o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA). Ela repassou características do assaltante à polícia, que devem ser usadas para tentar identificá-lo.

A Polícia Civil desaconselha qualquer reação a assaltos, já que esse tipo de atitude põe em risco a vida da vítima. Além disso, dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam que apenas 10% dos casos de reação a assalto ¿dão certo¿, ou seja, acabam com a vítima ilesa.

– Procure manter a calma

– Não reaja nem tente fugir

– Forneça o que exige o criminoso, diminuindo o tempo do roubo

– Não faça movimentos bruscos e procure alertar o assaltante dos gestos que pretende realizar

– Tenha consciência de que há possibilidade de existir outra pessoa dando cobertura ao crime