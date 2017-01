Motorista perde controle do carro e invade casa em São Francisco de Assis

Trânsito 04/01/2017 | 09h33 Atualizada em

Um motorista (identidade e idade não revelados) perdeu o controle do veículo que dirigia e invadiu uma casa no bairro Santo Antônio, em São Francisco de Assis, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Brigada Militar (BM), ele "apresentava visíveis sinais de embriaguez".

Ainda conforme a BM, a polícia foi chamada para atender à ocorrência por volta das 5h30min. Quando a guarnição chegou ao local, na Rua Inhacundá, deparou com o veículo, uma Parati com placas de São Francisco de Assis, dentro da sala da casa.

Os policiais precisaram ajudar o motorista a sair do veículo. Ele se recusou a passar pelo teste do etilômetro, mas como a BM tinha certeza que ele havia ingerido bebida alcoólica, deteve-o.

Durante a revista, dentro da Parati, foram localizadas duas garrafas de cerveja e duas de vodka. Como ele apresentava ferimentos leves, foi levado para ao Hospital Santo Antônio para atendimento médico. Ninguém mais se feriu.

A Parati foi apreendida, e o motorista vai responder pelos crimes de embriaguez ao volante e dano ao patrimônio em liberdade.