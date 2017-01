Motorista é sequestrado durante a assalto em Restinga Seca

Violência 25/01/2017 | 10h02 Atualizada em

Um motorista foi sequestrado na manhã de terça-feira, na região de Restinga Seca, durante um assalto. Ele dirigia um furgão que transportava uma carga de cigarros.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta das 10h. A vítima não soube dizer exatamente onde foi abordada pelos criminosos, mas disse que transitava no sentido Restinga Seca-Agudo da RS-149 ou RS-287 quando foi rendida por dois criminosos armados com revólveres e que estavam em um veículo de cor branca.

O motorista foi obrigado a sair do veículo e foi colocado dentro do carro branco. A dupla transferiu a carga de cigarros do furgão para o carro e partiu, junto da vítima, que foi liberada alguns quilômetros depois. Ela não se feriu.

A BM foi acionada – a polícia não entra em detalhes de como recebeu a informação – e uma equipe encaminhada ao local. Buscas foram feitas, mas suspeitos de terem cometido o crime não foram localizados. O Diário não teve acesso a informações sobre a quantidade de carteiras de cigarro roubadas ou em quanto ela era avaliada.