Moradores inventam alternativas para diminuir o odor vindo de bueiros e sangas de Santa Maria

É inerente à geografia de Santa Maria: sangas e arroios atravessam a cidade. E, muitas vezes, a água que corre por estes locais, seja a céu aberto ou por dentro de tubulações, carrega junto esgoto e sujeira, deixando um desagradável rastro do mau cheiro.

Ainda que, segundo a Corsan, 55% da cidade tenha ligação com a rede de esgoto, e que, conforme o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, seja de 49,3% o índice de esgotamento sanitário, milhares de famílias e pontos comerciais têm de conviver com o forte odor, mesmo na região central da cidade. Para minimizar o problema, eles apelam à criatividade.

Na esquina das Ruas Floriano Peixoto com Tuiuti, o mau cheiro é inimigo dos moradores e também de dois estabelecimentos do ramo alimentício. Roberto Saldanha, dono da lancheria Miau Churrasquinhos de Raça, teve de fazer obras no imóvel para fazer a ligação correta da rede de esgoto antes de abrir o empreendimento. Ainda assim, a esquina cheira mal. A situação é motivo de constantes reclamações dos clientes durante o verão. A saída, foi improvisar uma tampa para a fonte do odor: um bueiro instalado na rua.

– Há uns 10 anos, coloco esse emborrachado. O fedor é insuportável, sem falar da proliferação de baratas – conta.

A poucos metros, na Rua Tuiuti, Diego de Lima, 44 anos, dono de uma pizzaria O Chef, enfrenta o mesmo problema. Litros e litros de produtos de limpeza são jogados em um bueiro e as reclamações junto à prefeitura sempre têm a mesma resposta: não há o que fazer.

– O bueiro está bem na minha porta. Quando o tempo está seco, o cheiro piora. O jeito é manter as portas fechadas e ligar o ar-condicionado.

No final da Rua Antero Correa de Barros, próximo à Ernesto Beck, no bairro Rosário, uma sanga incomoda a vizinhança há anos. Moradora do local há quatro décadas, a dona de casa Julieta Pacheco, 71 anos, até muro construiu para tentar bloquear o cheiro e os roedores vindos da água que corre ao lado de sua casa. Ela diz que já cansou de procurar pelo poder público e que, com o passar do tempo, o problema só se agravou:

– Quando me mudei, a água era limpinha. De uns 20 anos pra cá, ficou tudo sujo e, em dias quentes, não dá para aguentar. Nem mate na frente de casa a gente consegue tomar. Fecho tudo e apelo para o um Bom Ar.



A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informou, por meio da assessoria da comunicação da prefeitura, que o motivo do mau-cheiro do Centro se deve a ligações irregulares na rede de esgoto. Ocorre que muitos moradores acabam, inadequadamente, ligando o esgoto cloacal ao pluvial. A inviabilidade de uma solução a curto prazo se dá, segundo a secretaria, porque é necessário um rigoroso trabalho de fiscalização, em parceria com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Segundo o superintendente regional da Corsan, José Epstein, no ano passado, iniciou-se uma ação fiscalizatória junto com a prefeitura e o Ministério Público. Diversas casas do bairro Nossa Senhora de Lourdes foram vistoriadas para a efetivação da rede adequada. A intenção é ampliar o trabalho para o resto do município, contudo, não há um cronograma.