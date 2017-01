Militar é preso por dirigir embriagado após acidente em Santa Maria

Trânsito 29/01/2017 | 15h22 Atualizada em

Um militar do Exército de 23 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante depois de ter se envolvido em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, na BR-158, em Santa Maria.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele perdeu o controle do veículo, um Siena com placas de Santa Maria, na altura do km 335 da rodovia, próximo do acesso ao bairro Tancredo Neves, por volta das 3h.

No local, os policiais encontraram o veículo batido em um barranco. O militar ainda estava dentro do carro e tinha sofrido um corte no rosto. Segundo a PRF, ele precisou ser retirado do veículo porque não tinha condições de fazê-lo sozinho. Ele se negou a passar pelo teste do bafômetro, mas um termo de constatação da embriaguez foi feito.

O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu), levado para atendimento médico no Pronto-Atendimento (PA) do Patronato e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

Na DPPA, foi lavrado o flagrante. Por se tratar de um militar, foi levado para o quartel de Santa Maria onde permanece lotado. Ao motorista será aplicada uma multa no valor de R$ 2.934,70, receber sete pontos na carteira, pois se trata de uma infração gravíssima. Também enfrentará um processo de suspensão por até um ano da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também foi apreendido.