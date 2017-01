"Meus pacientes estão expostos e minha equipe está vulnerável", diz responsável pelo PS do Husm

Saúde 25/01/2017 | 14h41 Atualizada em

O Pronto-Socorro (PS) do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) atingiu, pela segunda vez neste mês, um nível de superlotação considerado preocupante pela direção. São três vezes mais pacientes aguardando entendimento em macas nos corredores do que o limite.

São 51 macas dispostas pelos corredores enquanto a capacidade comportaria no máximo 19. Nos leitos, o limite é 22, ou seja, o PS comporta até 41 pessoas entre macas e leitos. No entanto, só o número de pessoas nas macas supera em 10 pessoas a capacidade máxima: são 61 pessoas aguardando atendimento.

De acordo com uma servidora do Husm que trabalha no PS e preferiu não se identificar, a situação impede que ela e seus colegas desempenhem os seus trabalhos como deveriam.

– A gente não consegue dar atenção para todo mundo. Está realmente difícil – diz.

Hoje, os servidores do Husm trabalham 73% acima do que deveriam. O responsável pelo PS, Salvador Penteado, concorda com a servidora: "hoje está bem difícil".



– Meus pacientes estão expostos e minha equipe está vulnerável. Falta dinheiro, não tem lei, mas somos os únicos que estão atendendo. Se não formos nós, quem é que vai atender? – diz.

Questionado sobre qual uma possível solução para o problema, ele admite que só consegue identificar o problema, que "é a saúde pública nesse país".



Mesmo tendo adotado triagens para verificar a necessidade de atendimento do paciente no Husm e de haver disponibilidade de vagas de retaguarda em hospitais da região, o problema não foi resolvido.