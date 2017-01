Mato, lixo e vandalismo marcam o passeio pela Estrada do Perau 

Infraestrutura 12/01/2017 | 08h01 Atualizada em

A Estrada do Perau, via que liga Santa Maria a Itaara, é um acesso alternativo para os motoristas que buscam fugir do trânsito na BR-158 rumo a Itaara e um dos principais cartões postais de ambos os municípios. Porém, no trecho pertencente ao Coração do Rio Grande não há motivo para orgulho.

Não são os buracos no pavimento de pedras que mais impressionam, mas a sujeira e a depredação. Motoristas que usam o acesso, pelo bairro Campestre do Menino Deus, devem ficar atentos e dirigir com velocidade reduzida, própria para o trecho. O caminho feito de paralelepípedos é estreito e alguns buracos dificultam a passagem.

Mas quem sobe ou desce a pé encontra calçadas que estão mal-conservadas. Os mirantes, espaço para apreciar belas paisagens, além de estarem mal conservados, foram alvo de vandalismo. Pichações e lixo podem ser encontrados no local. Aliás, alguns pontos da estrada foram transformados em lixeiras a céu aberto. Quem passa por ali vê pilhas com lixo doméstico, latas e garrafas de cerveja, além do descarte irregular de eletrônicos e de lâmpadas. O mato, em alguns trechos, invade a pista que tem várias placas de sinalização depredadas.

abandonoLocal segue sendo ponto de abandono de animais domésticos Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Como se não bastasse, a Estrada do Perau segue sendo ponto de abandono de animais. Em um trecho de cerca de 50 metros, a reportagem encontrou três cachorros desnutridos, infestados de carrapatos, que vivem ao léu, nas redondezas. Vários potes de ração e água foram encontrados no mirante.

Ração e água são deixados para os pequenos moradores deixados no local Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

O Diário entrou em contato com a prefeitura para buscar entender quais serão as medidas adotadas com o local. Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que a Estrada do Perau entrará no Plano Global de recuperação das ruas e estradas de Santa Maria. Não foi informado o prazo para que a recuperação seja feita. Os monumentos e os investimentos para manutenção do local serão destinados pelo Plano de Manutenção da prefeitura.

Conheça formas alternativas para combater moscas, mosquitos e baratas



Já a Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana, não disse que medidas tomará em relação às pichações e depredações. No entanto, pede que a comunidade denuncie as ocorrências pelo telefone (55) 3921-7044.

A Secretaria de Meio Ambiente de Santa Maria não informou se será feita alguma ação em relação ao mato que invade a pista ou podas de árvores, mas deve promover uma ação voltada a limpeza da estrada. Descartes irregulares de resíduos devem ser informados pelo (55) 3921-7151. Outras ocorrências, como pichações, animais abandonados, podem ser denunciadas via Guarda Municipal, no (55) 3921-7167.