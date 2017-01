Marido de mulher desaparecida em Dilermando de Aguiar é indiciado por homicídio

Investigação 04/01/2017 | 20h30 Atualizada em

Stello participou de reconstituição em sua propriedade para mostra como tudo aconteceu no dia em que encontrou o carro da mulher, Ana Lúcia Drusião, 35 anos

Depois de quase oito meses do desaparecimento da diarista Ana Lúcia Drusião, 35 anos, a Polícia Civil concluiu, pouco antes do Natal, o inquérito que apurou o sumiço da mulher em Dilermando de Aguiar. O delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que comandou a investigação, indiciou o marido dela, Antonio Adelar Rigão Stello, 50 anos, por homicídio qualificado – com quatro qualificadoras.

Além disso, Stello poderá responder pelos crimes de ocultação de cadáver, já que o corpo de Ana Lúcia ainda não foi encontrado, e também por coação no curso do processo, pois ele teria ameaçado testemunhas.



As qualificadoras são por motivo fútil, em razão de ciúmes pela mulher estar com outro homem (eles estavam em processo de divórcio), motivo torpe, já que o suspeito não queria repartir os bens, por não ter dado chances de defesa à vítima e também por feminicídio, já que se configura violência doméstica.



Ainda conforme o delegado, o Ministério Público já ofereceu denúncia à Justiça, mas ainda não há uma definição por conta do recesso do Poder Judiciário. Também não foi deferido o pedido de prisão preventiva de Stello. Ele já havia sido preso temporariamente em setembro do ano passado, mas foi solto após habeas corpus.

– É um caso que demos por concluído, mas, qualquer pista acerca do corpo dela, nós vamos atrás. Não podemos revelar muitos detalhes porque não foi o primeiro e não será o último crime complexo como esse. O trabalho da Polícia Civil, aliado às perícias, foram fundamentais para chegarmos a essa conclusão – afirma Zanella.

O advogado que defende Stello, Fabiano Braga Pires, contesta o indiciamento e diz que não há provas contra o seu cliente.

– Não há motivo que viesse a ensejar esse indiciamento. Há uma total falta de provas de autoria e materialidade. O Adelar auxiliou a polícia, deixou a sua casa de portas abertas para toda a investigação. Dificilmente, quem tem culpa iria auxiliar dessa maneira. Não estou sabendo dessa coação, não fui intimado do indiciamento ainda, e o Adelar não foi citado. Estamos tranquilos e, ao final do processo, vamos comprovar que a absolvição é a medida que se impõe – defende Pires.

Ana Lúcia desapareceu em 30 de maio de 2016. O carro dela foi encontrado na localidade de Três Coqueiros, em Dilermando de Aguiar, próximo da BR-158, em 31 de maio. Foi Adelar quem encontrou o veículo e acionou a polícia.