Mais de 4,1 mil meninos devem ser vacinados contra o HPV em Santa Maria

Saúde 09/01/2017 | 13h20 Atualizada em

A estimativa da prefeitura de Santa Maria indica que 4.155 meninos, que têm entre 12 e 13 anos, devem ser imunizados contra o HPV em Santa Maria. A vacina é gratuita e está sendo oferecida nos postos de saúde da cidade (confira o horário de funcionamento no site santamaria.rs.gov.br).



Santa Maria já tem vacina contra HPV para meninos



Para receber a dose, é necessário levar um documento original com foto. Recomenda-se ainda levar a carteira de vacinação. A imunização ocorre em duas doses, com seis meses de intervalo. A vacinação nos meninos também contribui para a diminuição do câncer do útero e vulva das mulheres, pois diminui a circulação do vírus na população. Em março, com a volta às aulas, a campanha será intensificada.