Mais de 260 ações sobre o caso Kiss tramitam na Justiça Estadual

Apesar de o processo principal que apura a tragédia da boate Kiss tenha determinado que são quatro os responsáveis na esfera criminal, há mais de 260 ações tramitando no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS). Os processos foram impetrados por sobreviventes e familiares de vítimas do incêndio que matou 242 pessoas e feriu mais de 600, em janeiro de 2013.

Levantamento realizado pelo Setor de Correição do TJ-RS aponta que há 263 ações cautelares (que buscam garantir o bloqueio de bens para futuros ressarcimentos) e indenizatórias ajuizadas nas comarcas de Ijuí, Santa Cruz do Sul, São Borja, Santa Rosa e Santa Maria. Neste mês, o tribunal deferiu pedidos de indenização de uma sobrevivente e também de familiares de uma das vítimas. Em ambas as ações, os réus eram a prefeitura de Santa Maria e o governo do Estado – que haviam tido responsabilidade no caso descartada pelo Ministério Público (MP).

A medida do TJ levantou dúvidas, em ocasião dos quatro anos da boate, completados na sexta-feira por que estaria a Justiça contestando a indicação do MP, e punindo agentes públicos por não terem fiscalizado adequadamente o prédio da boate, que funcionava irregularmente.

Em função da repercussão dessas medidas, na sexta-feira o MP divulgou nota pública reiterando que "as responsabilidades pessoais foram apuradas de forma técnica e jurídica, com base na legislação e nas provas de inquéritos e processos". O texto ainda reafirma que não há nexo causal (envolvimento direto) de agentes públicos nas causas diretas das mortes. Isso porque a espuma tóxica que causou mortes foi colocada por iniciativa dos sócios da boate, e o acionamento do artefato que causou as chamas foi ligado por integrantes da banda Gurizada Fandangueira.

"Inadmissível, nesse contexto, falar em impunidade e omissão do Ministério Público, creditando-se como irresponsável a atitude daqueles que, baseados em maliciosas hipóteses jurídicas, instigam falsas expectativas às famílias das vitimas desta tragédia, num estímulo incessante de buscar culpados para além da possibilidade jurídico-legal", diz a nota.

Mas o entendimento de juristas é de que as evidências de omissão poderiam ter sido apontadas em processo por outros delitos. Segundo Giorgio Forgiarini, professor de Direito Constitucional e Administrativo Faculdade Palotina de Santa Maria (Fapas), a omissão da prefeitura poderia ter sido enquadrada como improbidade administrativa. Leitura semelhante à do advogado e professor universitário Aury Lopes Jr.

– Em tese, o MP poderia ter feito as duas coisas. Denunciado os quatro (atuais réus por homicídio) criminalmente e proposto ação civil pública em relação aos agentes públicos – diz Lopes Jr.

Responsável pelas investigações da Polícia Civil na época da tragédia, o delegado Marcelo Arigony diz que nunca duvidou dos apontamentos da apuração estarem corretos. Tanto que argumentos do inquérito têm amparado as decisões do TJ:

– No processo penal, havendo indícios razoáveis, o indiciamento deve ser feito pela autoridade policial. O inquérito deve apontar tudo aquilo que é causa do evento, havendo concretude razoável e materialidade.