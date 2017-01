Mais de 20 celulares e facas artesanais são apreendidos durante revista na Pesm

Vistoria 31/01/2017 | 17h15 Atualizada em

A manhã desta terça-feira foi de revista na Penitenciária Estadual de Santa Maria, no Distrito de Santo Antão. Cerca de 50 agentes penitenciários da assessoria de inteligência e do Grupo de Operações Especiais da 2ª Delegacia Penitenciária Regional (2ª DPR), com apoio do Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), realizaram a vistoria. Ao todo, foram aproximadamente 100 presos e 15 celas revistadas na galeria D do módulo 2 da Pesm.

A operações começou por volta das 7h e se estendeu até pouco depois das 10h. Foram apreendidos 22 celulares, 16 baterias de celular, cinco chips, cinco carregadores artesanais, 28 estoques (facas artesanais) e 47 petecas de maconha. O Corpo de Bombeiros também participou da ação, mas não precisou ser acionado. Nenhum preso foi transferido.

Conforme o delegado penitenciário regional, Anderson Prochnow, as revistas foram rotina no ano passado e devem continuar acontecendo com frequência em 2017.

– Foi uma filosofia que adotamos para tentar coibir a entrada e para retirar esses materiais ilícitos. Vamos, com certeza, manter isso durante este ano – reforça o titular da 2ª DPR.

