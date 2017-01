Listão do Processo Seletivo Seriado sai nesta segunda-feira

UFSM 15/01/2017 | 16h12 Atualizada em

Serão conhecidos nesta segunda-feira os mais novos calouros da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), aprovados na última edição do Processo Seletivo Seriado 3 (PS 3). A divulgação dos resultados está marcada para as 9h, no Gabinete do Reitor (5º andar da Reitoria), no campus de Camobi.



Em dezembro, mais de 2,4 mil estudantes fizeram a prova, competindo por 974 vagas em cursos de graduação distribuídas entre os campi da UFSM em Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Foi a última prova desse modelo de seleção, na qual os candidatos a vagas na UFSM faziam uma prova por ano com conteúdos relacionado a cada série do Ensino Médio.

O PS nasceu para substituir o Programa de Ingresso ao Ensino Superior (Peies), que permitia que alunos de Ensino Médio de escolas credenciadas fizessem provas anuais com o conteúdo relativo ao ano cursado. Ao fim do 3º ano, o candidato poderia avaliar as chances de conseguir as vagas reservadas ao Peies ou desistir e trocar o processo pelo vestibular.

Santa Maria tem mais de um incêndio por dia no período do verão



A proposta do PS era parecida, mas qualquer estudante _ mesmo os que já haviam concluído o Ensino Médio _ poderiam fazê-la. Também não era possível fazer os dois processos (normal e seriado).

O modelo começou a ser abolido em 2014, quando a UFSM passou a adotar ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de classificação.