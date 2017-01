Levantamento identifica focos de reprodução do mosquito da dengue em seis bairros de Santa Maria

Prevenção 02/01/2017 | 15h26 Atualizada em

Iniciado em novembro de 2016, a prefeitura de Santa Maria, em parceria com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS), concluiu o Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes Aegypti (Liraa), que serve para planejar e projetar ações de combate ao mosquito da dengue na cidade.

Conforme a coordenadora técnica do controle da dengue, Heloisa Lorentz Smaniotto, foram identificados 10 focos de reprodução do mosquito da dengue em seis bairros de Santa Maria. São eles: Pé de Plátano, Centro, Perpétuo Socorro, Urlândia, Juscelino Kubitschek e Pinheiro Machado.



– O município está infestado, ou seja, está em uma situação na qual o mosquito está sempre circulando e podemos ter uma epidemia. Por isso, é necessário que a população se sensibilize – diz.

Heloisa diz isso pois a maioria dos locais que foram notificados pelo menos uma vez pela prefeitura reincidiram: apesar de receberem orientações, elas não foram postas em prática e os mosquitos continuaram se proliferando.

O coordenador de campo do combate ao mosquito, Benoide Mizeck, explica que agentes de saúde delimitaram uma área com 300 metros de raio a partir do foco identificado. Em seguida, visitaram todas as residências da região para repassar instruções para evitar a proliferação do inseto e vistoriar espaços considerados propícios para a reprodução do aedes aegypti.

Todas as armadilhas que estavam instaladas na cidade foram recolhidas. Elas estavam em locais onde, a princípio, não há o mosquito, justamente para que seja feito o controle (hospitais, por exemplo). Os locais em que foram localizadas as larvas passarão a ser monitorados.

Verbas

Vinte e oito agentes de saúde - 24 em campo e quatro na área administrativa – trabalharam no levantamento. A ideia era ter uma amostragem, cerca de 20% de todo o município, que agora ampara as ações de combate ao vetor da transmissão de dengue, vírus zika e febre chikungunya.

O Liraa também era pré-requisito para que o município receba recursos do governo federal para as ações. Para os 497 municípios do Rio Grande do Sul, serão destinados R$ 5,2 milhões ao enfrentamento ao mosquito. Os valores serão liberados em duas etapas. Na primeira, o Estado receberá R$ 3,1 milhões. O repasse da segunda parcela está condicionado ao cumprimento de alguns critérios, cujas informações deverão ser consolidadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde e repassadas ao Ministério até o dia 30 de junho de 2017. Entre elas, o Liraa.