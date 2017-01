Ladrões furtam peixes e galinhas de propriedade rural em São Vicente do Sul

Criminalidade 31/01/2017 | 16h37 Atualizada em

A Polícia Civil de São Vicente do Sul investiga um furto um tanto inusitado em uma propriedade no interior do município. Foram furtados peixes de um açude e 15 galinhas de uma fazenda na localidade de Chão Duro. O caso aconteceu entre a segunda e terça-feira.



Conforme o dono da propriedade, ninguém viu nenhuma movimentação estranha na fazenda. Ele suspeita que os ladrões entraram por uma cerca no campo. Depois disso, eles arrombaram a porta de um galpão, de onde levaram um laço, um relho e 15 galinhas.

Quatro bicicletas foram encontradas abandonadas em um campo na saída da propriedade, às margens da BR-287. Não há suspeitos para o crime.