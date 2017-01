Ladrões arrombam casa e fogem levando 11 mil em dinheiro em Santa Maria

Criminalidade 01/01/2017 | 16h43 Atualizada em

Uma casa foi arrombada por bandidos que acabaram furtando 11 mil em dinheiro, na tarde do último sábado, em Santa Maria.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a residência fica na Rua Conde D'eu, no bairro Perpétuo Socorro, região norte da cidade. Além do dinheiro, também foram furtados 18 cartuchos de munição e uma arma de fogo.



Os moradores não estavam em casa mo momento do crime. A BM fez as buscas, mas os bandidos não foram localizados.