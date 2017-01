Justiça marca julgamento de empresa responsável por obras de 10 creches paradas há três anos 

Santa Maria 02/01/2017 | 16h22 Atualizada em

Está marcada para março a audiência que julgará a empresa responsável por obras de 10 creches paradas há três anos em Santa Maria. Elas deveriam ter ficado prontas entre 2013 e 2015, e abririam 1.250 vagas na rede de ensino municipal infantil em turno integral.

Em julho deste ano, a prefeitura processou em R$ 8.438.502,33 a empresa MVC Componentes Plásticos por descumprimento do contrato firmado para construção das creches, que fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).

A ação é de cobrança cumulada com reparação de danos e é cobrado o valor das creches – pois as que começaram não foram concluídas dentro do prazo – e o gasto feito pela administração pública com a compra das vagas junto à rede privada de ensino (R$ 2,8 milhões em 2016). Além disso, como a MVC recebeu percentuais pelas obras das creches que não começaram, eles também estão inclusos no valor pedido na ação.

Em agosto de 2015, a Justiça oportunizou uma audiência de conciliação entre a prefeitura e a empresa, mas não houve acordo.

Conforme a procuradoria da prefeitura, a partir de então foi dado início ao período de coleta de provas, com citação de profissionais que poderiam servir como testemunhas. A ideia é que eles corroborem com o mérito da ação – cobrança cumulada com reparação de danos.

A empresa alega que atrasos nos repasse de recursos pelo governo federal impediram que as obras pudessem continuar. O governo nega que tenha havido atrasos.

As creches Medianeira, Monte Belo, Santa Marta, Residencial Lopes e Diácono João Luiz Pozzobom estão paralisadas há quase de três anos. As creches Campestre, Nonoai, Estação dos Ventos, Vila Jardim e São João Batista sequer começaram. Todas foram licitadas em 2013 ao custo de R$ 14 milhões.