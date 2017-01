Justiça extingue processo que buscava identificar e responsabilizar quem ocupou prédios da UFSM

Educação 23/01/2017 | 11h20 Atualizada em

A Justiça Federal em Santa Maria extinguiu o processo que visava identificar e responsabilizar quem ocupou os prédios da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) entre 8 de novembro e 8 de dezembro de 2016.

No entendimento do juiz Gustavo Chies Cignachi, "diante da desocupação dos prédios da UFSM em decorrência da decisão liminar, deve ser extinto o feito".

Após um mês de ocupações, estudantes deixam os prédios na UFSM



– O interesse processual está especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, porque a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade. Liberados os prédios da UFSM, houve a perda do objeto da demanda, devendo ser extinto o processo, sem a análise do mérito – relata Cignachi.

O reitor da UFSM, Paulo Burmann, relata que não cabe a ele opinar sobre uma decisão judicial, mas comenta que acreditava que o resultado seria esse.

Estudantes começam a desocupar prédios da UFSM



– A Justiça chega à conclusão que ela acredita ser a mais adequada. Durante o mês de ocupação houve tentativa de negociação, mediada pelo Ministério Público Federal, e, após a liminar, os estudantes deixaram os prédios, que não apresentara nenhum tipo de dano. A decisão da Justiça espelha isso – conta Burmann.

Histórico

A primeira ocupação aconteceu em 8 de novembro, por iniciativa de estudantes do curso de Geografia da UFSM, que tomaram o prédio 17. No dia 10, após assembleia convocada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), e que reuniu cerca de 5 mil estudantes no estádio do Centro de Educação Física e Desporto (CEFD), no campus, o movimento cresceu.

Em 16 de novembro, a UFSM começou a negociar a desocupação, com apoio do Ministério Público Federal (MPF), mas não houve acordo. Assim, a Advocacia Geral da União (AGU) entrou com o pedido de desocupação compulsória na Justiça Federal, pedido esse que foi deferido. No dia 8 de novembro, os ocupantes deixaram todos os prédios.