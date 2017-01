Justiça condena 10ª professora de Odontologia por estelionato

UFSM 18/01/2017 | 14h37 Atualizada em

Outra professora do curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi condenada em primeira instância pelo crime de estelionato contra a União. A condenação cabe recurso.



Letícia Borges Jacques teria desempenhado atividade remunerada em consultório particular apesar de ser contratada pela instituição com dedicação exclusiva. A irregularidade teria lesado os cofres públicos em R$ 225.394,46.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), a prática teria se estendido ao longo de cinco anos, entre 2007 e 2012. No entendimento do MPF, Letícia teria omitido os atendimentos particulares à UFSM, o que viabilizou o pagamento indevido. Ela integra desde 1993 o quadro funcional da UFSM e, hoje, trabalha no departamento de odontologia restauradora da instituição.

Como consta no processo, em depoimento à Justiça, a professora disse que a UFSM sabia da sua atuação esporádica como dentista em consultório particular. Disse ainda ter dúvida com relação às restrições que um contrato com dedicação exclusiva impunha.

Em sua sentença, o juiz Jorge Ledur Brito argumentou que, como docente de uma instituição de nível superior, "dotada de conhecimento acima da média da população", ela teria de saber o que significava o regime de dedicação exclusiva.

– Definitivamente, manter consultório particular nada tem de esporádico ou eventual, muito menos se encontra dentre as exceções estipuladas na lei. Se, sob sua ótica, as condições de trabalho não eram as melhores, se as atividades de docente lhe tomavam tempo superior a 40 horas semanais, enfim, se as exigências do ofício lhe eram desproporcionalmente superiores à remuneração que recebia, tal circunstância não legitima sua pretensão de receber pela dedicação exclusiva sem abrir mão dos ganhos privados como odontóloga – afirmou o magistrado.

Além de precisar devolver aos cofres públicos o valor que teria recebido indevidamente, ela terá de pagar uma multa de R$ 24.880, que substituiu a pena de prisão.

O advogado que defende a professora, Bruno Seligman de Menezes, reitera as declarações que fez em defesa de outros clientes que também foram condenados em primeira instância pelo mesmo crime na mesma situação.

– Recebemos, sem surpresa, a notícia. Inclusive, quando entramos com a defesa já tínhamos conhecimento de que haveria condenação, pois a Justiça não tem sido imparcial. A prática era de conhecimento da universidade. É por essa razão que recorreremos. Temos convicção da inocência de todos os professores – afirmou Seligman de Menezes.



Doze professores da UFSM já foram condenados pelo mesmo crime, dois deles são médicos e 10, dentistas. Ao todo, 18 professores foram processados por estelionato.

Até agora, não houve decisão judicial em segunda instância contrária às condenações.