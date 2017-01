Jovens da Costa Rica e do Peru participam de um evento de integração cultural em Santa Maria 

Intercâmbio 16/01/2017 | 08h00 Atualizada em

Conhecer instituições e alguns pontos turísticos, bem como um passeio pelo Parque Itaimbé, na tarde de domingo, são parte das atividades que unem brasileiros, peruanos e costarriquenhos em Santa Maria.

Desde dezembro, esse intercâmbio social e encontro de culturas é promovido pela Aiesec. O grupo de 15 jovens do Peru e quatro da Costa Rica permanece até março na cidade, realizando projetos voluntários em locais como Casa Vida, Turma do Ique, Criança Feliz, Pão dos Pobres, Estação dos Ventos, Colégio Marista Santa Marta, Apae, Associação Colibri, entre outros.

E um dos pontos altos desta fusão latina será o Global Village, que ocorre amanhã, a partir das 17h, no Royal Plaza Shopping. O evento, gratuito e aberto ao público, será uma oportunidade para a comunidade saber mais sobre a cultura do Peru e da Costa Rica, e de despertar o interesse por intercâmbios.

No Global Village, os participantes poderão degustar, por exemplo, o pisco, uma típica bebida peruana – um destilado de uva que leva que leva gelo e clara de ovo na receita _ e também o frijoles, pasta a base de feijão que serve de acompanhamento para outros alimentos, muito servida na Costa Rica. Conversas, troca de experiências e demais aspectos da história, geografia, e música também serão compartilhados com quem aparecer no evento. Quem participar também poderá se informar sobre como receber estrangeiros em suas casas por um período de até seis semanas.

A globalização do afeto

Enquanto isso, os jovens estrangeiros colecionam lembranças do Coração do Rio Grande. A impressão que a cidade imprime têm sido positiva, com exceção do calor da cidade, que surpreendeu os visitantes.



A advogada Ximara García, 26 anos, conheceu o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) e uma das surpresas foi o aceso aos serviços de saúde:

– É diferente. No Peru, os turistas precisam procurar clínicas (particulares) se precisarem de atendimento. Aqui é de graça. Lá, as pessoas se automedicam, diferentemente das farmácias daqui, nas quais é preciso um papel escrito por um médico para comprar remédios (receitas).



Foto: Ronald Mendes / Especial

A unanimidade fica por conta da hospitalidade dos santa-marienses. Nos diferentes projetos sociais _ de marketing a recreação e workshops de idiomas _, os intercambistas relatam que a língua não foi barreira para a aproximação e troca de afeto.



A peruana Angela de la Cruz, 19 anos, que desenvolve um projeto no Colégio Marista Santa Marta, emocionou-se com carinho imediato das crianças.

– Eles nem se importaram com o idioma, mas com a atenção que receberam. Eu falo portunhol e nos entendemos. Muitos apontavam para as coisas quando não sabiam dizer. Um dia, estávamos ainda longe do portão da escola, eles nos enxergaram e saíram correndo, de braços abertos para nos abraçar _ conta Angela que, em seu país de origem, é estudante de Economia na Universidad San Ingnacio de Loyola (USIL).

Global Village

Quando – Amanhã, às 17h

Onde – Royal Plaza Shopping (Avenida Dores, 305)

Quanto – De graça

Informações – Aiesec (Rua Floriano Peixoto, 1.184) e pelo e-mail:santamaria@aiesec.org.br