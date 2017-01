Jovem espancado em Santa Maria está na UTI do Husm

Polícia 27/01/2017 | 18h18 Atualizada em

O jovem de 25 anos que foi espancado por duas pessoas na madrugada de quarta-feira, na Rua Godolfino Gay, bairro Urlândia, permanece em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

Jovem é preso com drogas após efetuar disparos em via pública em Restinga Seca



Ele foi transferido do Pronto-Socorro ainda na quarta-feira e, conforme a assessoria do hospital, não precisou passar por procedimento cirúrgico, mas apresenta graves lesões na cabeça, a parte do corpo mais atingida pelas agressões.

Polícia indicia por latrocínio suspeitos de assassinar secretário e esposa em Capão do Cipó



O caso

De acordo com a Brigada Militar (BM), uma equipe foi acionada pela Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), na quarta-feira, porque havia dado entrada no pronto-socorro uma pessoa que apresentava ferimentos graves, possivelmente causados por agressões. Por conta da condição, a vítima foi transferida para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).



Grupo de Santa Maria é condenado por golpe milionário no INSS



A BM foi ao local onde o jovem havia sido localizado e ouviu testemunhas. Elas contaram aos policiais que a vítima estava sentada em frente a sua casa quando teria sido provocada por duas pessoas que passavam pela rua. Ela teria se irritado e ido tirar satisfações com os dois, momento em que foi agredida.



O jovem foi ferido com pedradas na cabeça e golpes de pedaço de pau. Foi socorrido por testemunhas e levado à UPA, de onde foi transferido para o Husm.