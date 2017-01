Jovem é sequestrada, amarrada e agredida durante assalto em São Francisco de Assis

Investigação 03/01/2017 | 12h07 Atualizada em

Uma jovem de 24 anos foi sequestrada, amarrada e agredida durante um assalto em São Francisco de Assis.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta do meio-dia de terça-feira. A vítima disse aos policiais que dirigia pela Avenida Treze de Janeiro, no Centro, quando foi abordada pelo suspeito. Ele estaria armado com uma arma de fogo, entrado no veículo e mandado que ela dirigisse em direção à Praia do Jacaguá.

Na estrada de acesso à praia, o suspeito mandou que ela parasse o carro. Ele pegou uma peça de roupa que havia no banco traseiro do veículo, amarrou as mãos dela nas costas e lhe amordaçou com uma sacola. Ela foi agredida com tapas no rosto. O criminoso fugiu em seguida com a carteira da vítima, onde havia R$ 1.450.

A BM foi acionada pela vítima, que conseguiu se desamordaçar e ligar para a polícia. Ela foi localizada pelos policiais, ainda com as mãos amarradas, caminhando em direção à cidade.

Na delegacia de polícia, disse que, enquanto o suspeito dirigia, ele recebeu a ligação de uma pessoa que disse que ele havia sequestrado a pessoa errada. Teria sido pouco tempo depois que ele mandou ela parar o carro.

Foram feitas buscas ao suspeito, mas ele não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.