Jovem é preso com drogas após efetuar disparos em via pública em Restinga Seca

Polícia 27/01/2017 | 17h22 Atualizada em

Um jovem de 28 anos foi preso em flagrante pela Brigada Militar (BM) após efetuar disparos de arma de fogo em via pública em Restinga Seca. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, por volta da meia-noite, na Rua Nelson Marchezan, no bairro Iberê Camargo.

Polícia indicia por latrocínio suspeitos de assassinar secretário e esposa em Capão do Cipó



De acordo com o registro da BM, populares entraram em contato com a guarnição informando sobre os disparos. Uma viatura foi até o local e encontrou o jovem, que não teve a sua identidade revelada ao Diário, trafegando pela rua junto a uma adolescente. Ao avistar os policiais, ele saiu correndo, mas foi alcançado pela guarnição. Conforme a ocorrência, ele teria entrado em luta corporal com os brigadianos, mas foi contido.

Grupo de Santa Maria é condenado por golpe milionário no INSS



Com ele, foram apreendidas uma espingarda, 44 gramas de substância semelhante a maconha e 16 pedras de crack. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Restinga Seca, onde foi lavrado o flagrante. Após, foi conduzido ao Presídio Estadual de Agudo.