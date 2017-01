Jovem é baleado três vezes em via pública na região norte de Santa Maria

Investigação 19/01/2017 | 10h47 Atualizada em

Um jovem de 18 anos foi baleado três vezes em via pública no bairro Salgado Filho, região norte de Santa Maria, na madruga desta quinta-feira.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), a Brigada Militar (BM) foi chamada para prestar o atendimento por volta das 4h a uma pessoa que havia sido baleada na Rua Paraguassú.

No local, os policiais localizaram a vítima, que estava caída em via pública. De acordo com o Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu), ela foi baleada nas nádegas, perna e região das costelas. Ela foi levada para atendimento médico ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Conforme a assessoria de comunicação do Husm, seu estado de saúde é estável, e ele está na sala de recuperação do bloco cirúrgico.

A DPHPP trabalha para descobrir a motivação do crime e identificar suspeitos. Testemunhas ouvidas até agora relataram ter ouvido o barulho dos tiros, mas não viram quem teria sido responsável pelos disparos.