Instabilidade volta a afetar Santa Maria nesta segunda-feira

Tempo abafado 30/01/2017 | 10h02 Atualizada em

Áreas de baixa pressão, entre o Paraguai e a Argentina, ganham força e deixam o tempo instável em Santa Maria, nesta segunda-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, devem ocorrer pancadas isoladas de chuvas no decorrer do dia. Há possibilidades de rajadas de vento e descargas elétricas. As temperaturas se elevam e devem atingir os 31ºC durante a tarde.

A terça-feira ainda é de tempo instável. De acordo com a Somar Meteorologia, as precipitações deve ser mais intensas. Há risco para quedas isoladas de granizo. As temperaturas seguem elevadas, mas a sensação deve ser agradável. A mínima esperada para o dia é de 21ºC e máxima de 30ºC.

Na quarta-feira, as chuvas seguem afetando Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, são esperadas pancadas de chuva no decorrer de todo o dia. As temperaturas apresentam uma leve queda. A mínima deve ser de 21°C e a máxima de 28ºC.