Instabilidade segue afetando Santa Maria nesta terça-feira

Chuva e calor 31/01/2017 | 09h30 Atualizada em

As áreas de instabilidade seguem se espalhando por todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, as chuvas ocorrem devido uma combinação de uma área de alta pressão atmosférica no oceano com ventos que trazem umidade da Amazônia. As chuvas devem cair em forma de pancadas, a qualquer hora do dia. Em Santa Maria, o dia deve ser instável e a temperatura máxima deve alcançar os 30ºC durante a tarde.



6 opções para você curtir a noite de terça-feira em Santa Maria



Na quarta-feira, o tempo segue chuvoso. De acordo com a Somar Meteorologia, os acumulados de chuva devem se intensificar. Não são descartadas descargas elétricas, rajadas de vento e quedas isoladas de granizo. O dia deve ter temperaturas amenas ao amanhecer, mas pela tarde o calor volta a predominar. Em Santa Maria, a mínima esperada é de 20ºC e a máxima de 32ºC.

Na quinta-feira, o tempo segue instável em todo o Estado. As chuvas devem se concentram entre o meio-dia e início da tarde. A chuva deve vir acompanhada de ventos. Os termômetros devem variar entre 21ºC e 32ºC.