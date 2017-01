Instabilidade deve voltar a Santa Maria hoje

Volta da chuva 04/01/2017 | 09h31 Atualizada em

Deve voltar a chover em Santa Maria nesta quarta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, por influência de uma área de baixa pressão atmosférica entre a Argentina e o Paraguai, o dia deve ser chuvoso em todo o Rio Grande do Sul.



A estimativa é que os acumulados de chuva sejam elevados e há riscos para rajadas de vento e eventuais quedas de granizo. As chuvas devem ocorrer em forma de pancadas, pela tarde e pela noite. A temperatura máxima deve ficar em torno de 34ºC.



Na quinta-feira, a chuva ganha mais intensidade. De acordo com a Somar Meteorologia, não são descartados transtornos como rajadas de vento e granizo. Em Santa Maria, os termômetros devem assinalar mínima de 23ºC e máxima de 27ºC.

O tempo deve continuar instável na sexta-feira. As temperaturas devem apresentar uma redução, comparada aos dias anteriores, devido às influências de uma área de baixa pressão atmosférica que avança pelo Estado. Embora ainda sejam esperadas pancadas isoladas, o dia deve ter predomínio do sol. Os termômetros devem variar entre 19ºC e 27ºC.

No final de semana, o sistema de alta pressão atmosférico começa a se afastar e dá lugar a novas áreas de instabilidade em boa parte do Rio Grande do Sul. O sábado e domingo devem ter predomínio de sol, mas são esperadas pancadas de chuvas para os finais das tardes.