Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2017 abrem nesta terça-feira. Elas podem ser feitas até as 23h59min de sexta-feira, no site sisu.mec.gov.br. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 e não zeraram a redação.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes. O candidato também deve definir se deseja concorrer a vagas de ampla concorrência ou em cotas. Durante o período de inscrição, é possível alterar as opções. Será considerada válida a última que for confirmada.

Uma vez por dia, é divulgada a nota de corte de cada curso, com base no número de vagas e no total de candidatos, por modalidade de concorrência. A nota de corte é uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da inscrição, não sendo garantia de vaga. No site do Sisu, a consulta pode ser feita por instituição, por cidade ou por curso. Caso a nota do candidato possibilite sua classificação em suas duas opções de vaga, ele será selecionado exclusivamente em sua primeira opção.

No primeiro semestre de 2017, serão oferecidas 328.397 vagas de graduação em 131 universidades e institutos federais e estaduais. Segundo o MEC, o aumento de vagas foi de 4,5% em relação ao primeiro semestre de 2016.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) oferta 2.459 vagas na modalidade, distribuídas em 81 cursos de graduação nos campi de Santa Maria, Palmeira das Missões,Frederico Westphalen e Cachoeira do Sul.