Inscrições para o Sisu começam na terça-feira

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2017 abrem na próxima terça-feira. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) oferece 2.459 vagas na modalidade, distribuídas em 81 cursos de graduação nos campi de Santa Maria, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul e Silveira Martins. As inscrições serão feitas no site sisu.mec.gov.br até as 23h59min do dia 27 de janeiro.

Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 e não tiraram zero na redação. Outras edições do Enem não são aceitas. Ao fazer a inscrição, o candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes. O candidato também deve definir se deseja concorrer a vagas de ampla concorrência ou em cotas. Durante o período de inscrição, é possível alterar as opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada.

Uma vez por dia, é divulgada a nota de corte de cada curso, com base no número de vagas e no total de candidatos, por modalidade de concorrência. A nota de corte é uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da inscrição, não sendo garantia de vaga. No site do Sisu, a consulta pode ser feita por instituição, por cidade ou por curso.

Os classificados na 1ª chamada na UFSM deverão confirmar vaga no Auditório do Centro de Tecnologia (CT), no campus de Camobi (Av. Roraima, 1.000, prédio 7, anexo C, 2º andar), nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro, das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h. Candidatos às vagas de cotas sociais terão de levar, além dos documentos de praxe, comprovantes específicos. A relação está disponível no edital 001/2017, no site ufsm.br.

As vagas remanescentes da 1ª chamada serão preenchidas por meio da Lista de Espera do site do Sisu. Para fazer parte dela, o candidato deverá confirmar o interesse de 30 de janeiro a 10 de fevereiro.

Até terça-feira, a UFSM publicará edital para ocupação das vagas remanescentes do Processo Seletivo Seriado, que teve a lista de aprovados divulgada na última segunda-feira. Há 277 vagas, e a seleção dos alunos será feita por meio da nota do Enem.

Atualmente, o Sisu representa 80% das vagas de ingresso na UFSM. As outras 20% são do Processo Seriado, que teve sua última edição em dezembro. A partir de agora, será 100% Sisu.



NÃO ESQUEÇA

Documentos a serem apresentados para a confirmação da vaga na UFSM*:



– Histórico escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente (uma cópia autenticada ou uma via original)

– Certificado de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente (uma cópia autenticada ou uma via original)

– Certidão de nascimento ou casamento (uma cópia)

– Documento de identidade (uma cópia)z CPF (uma cópia se não constar o número do CPF no RG)

– Título eleitoral (uma cópia)z Documento militar (uma cópia. Deve comprovar que o candidato está em dia com o serviço militar)

– Registro junto ao Ministério da Justiça (uma cópia. Apenas para candidatos estrangeiros

– Declaração de Equivalência de Estudos (uma cópia. Para candidatos que tenham concluído o Ensino Médio no Exterior

– Atestado de aptidão ao esforço físico (uma via original, para cursos com exigência específica)

– Coperves – (55) 3220-8170 ou pelo e-mail falecom@coperves.ufsm.br



*Candidatos cotistas ainda devem apresentar os documentos que comprovem seu pertencimento à cota