Incêndio queima mais da metade de apartamento em Santa Maria

Um incêndio danificou pelo menos 60% dos móveis de um apartamento na Rua General Neto, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Maria, na tarde desta quarta-feira.



Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 18h40min, um casal e dois netos estavam no local quando perceberam as chamas em um dos quartos do imóvel. Eles conseguiram sair a tempo e não se feriram. Vizinhos acionaram a guarnição.



Cerca de 4mil litros de água de dois caminhões foram utilizados para combater o fogo. Um dos quartos ficou totalmente destruído. De acordo com os bombeiros, 60% imóvel foi danificado. As causas ainda não foram identificadas.