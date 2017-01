Incêndio destrói casa e estabelecimento comercial em Santa Maria

Sinistro 07/01/2017 | 16h31 Atualizada em

Um incêndio destruiu um estabelecimento comercial e uma casa na tarde deste sábado em Santa Maria. O caso aconteceu na Avenida Rodolfo Behr, no bairro Camobi. No local, funcionava o X do Nenê e, junto ao estabelecimento, ficava a casa da família. Ninguém ficou ferido.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o fogo começou por volta das 13h30min e demorou cerca de 40 minutos para ser controlado. Três guarnições – do Centro e de Camobi – foram deslocadas para atender ao incêndio. Ao todo, oito homens trabalharam no controle das chamas, e foram utilizados cerca de 15 mil litros de água.



Até a tarde deste sábado, as causas do incêndio não tinham sido apuradas. Conforme os bombeiros, não havia ninguém no local no momento em que o fogo começou. Uma senhora, que estava em uma casa nos fundos, foi retirada do local e não ficou ferida.



Foto: Mariana Fontana / Agência RBS

O incêndio chamou a atenção dos vizinhos, que permaneceram próximo ao local durante o trabalho de controle da chamas. Conforme os bombeiros, a comunidade ajudou a guarnição barrando o trânsito, isolando o local e prestando informações.

– Ouvi um estouro, até achei que, pelo barulho, fosse granizo. Quando saí para fora de casa, vi toda aquela fumaça e comecei a gritar para chamarem os bombeiros. Formou uma labareda muito alta, foi um susto – contou Sadimara Zanini Siqueira, 47 anos, que mora ao lado do estabelecimento.



Foto: Mariana Fontana / Agência RBS

Na casa, moravam o casal Elisandro Mila Pereira, 40 anos (conhecido como Nenê), a mulher dele, Patrícia Pereira, 44, e a filha, Emily, 17. Conforme o compadre de Elisandro, Maurício Bianchin, a família tinha saído de casa e só soube do incêndio depois de ser avisada por vizinhos. Segundo Bianchin, a família trabalhava vendendo xis no local há cerca de 10 anos.

– A venda de xis era o sustento da família deles – disse Bianchin.

Ainda no local, os vizinhos começaram a se mobilizar e criaram uma página no Facebook para arrecadar doações para a família. Na página, intitulada Força ao xis do nenê, há números de contato para doações.