Incêndio atinge depósito na área central de Santa Maria

15/01/2017

Um incêndio causou a queima parcial de um depósito localizado na Avenida Nossa Senhora das Dores, no bairro Dores, área central de Santa Maria, na madrugada deste domingo.



De acordo com o Corpo do Bombeiros, por volta da 1h30min, populares acionaram a guarnição ao perceberem chamas no imóvel ao lado da concessionária Bramoto Motocicletas. Dois caminhões da guarnição foram deslocados ao local. Em cerca de duas horas o fogo foi contido.

As causas não foram apuradas e ninguém se feriu.