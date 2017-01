Incêndio atinge clube de voo e destrói quatro aeronaves em Rosário do Sul

Segurança 29/01/2017 | 15h02

Um incêndio destruiu um hangar e quatro aeronaves no clube de voo de Rosário do Sul entre a tarde e a noite da última sexta-feira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi ao local, que fica no campo da aviação municipal, por volta das 18h. As chamas já tinham se espalhado pelo hangar, que tinha cerca de 450 m².

Homem é preso por suspeita de furtos em Santa Maria



O combate às chamas durou cerca de quatro horas. O hangar foi destruído junto com as aeronaves – três ultraleves e uma agrícola – e eletrodomésticos. O valor do prejuízo não foi calculado pela corporação.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Conforme testemunhas ouvidas pelo Corpo de Bombeiros no local, as chamas começaram depois de uma das aeronaves ter sido abastecida.

Homem é morto a tiros na região sul de Santa Maria



As quatro aeronaves pertenciam a dois proprietários. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil se um dos proprietários fizer um boletim de ocorrência. Até o início da tarde de domingo ninguém tinha ido à delegacia.