Içamento de vigas começa a dar forma à passagem inferior, na BR-287

Travessia urbana 10/01/2017 | 21h15 Atualizada em

Os trabalhos de duplicação da travessia urbana – que contempla os 14,5 km das BR-158 e 287, do trevo do Castelinho até a ponte do Arroio Taquara, perto da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) – estão a todo vapor. Ontem à tarde, foi feito içamento das vigas na passagem inferior, no bairro Patronato. A operação contou com apoio de dois guindastes e uma carreta.

Trata-se de uma espécie de túnel curto que ligará os bairros Patronato e Renascença, por meio da Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho e a Rua Irmã Dulce. A obra facilitará o acesso ao futuro Shopping Praça Nova, que deve ser inaugurado neste ano. O trecho também será como rota alternativa para o bairro Boi Morto, que concentra várias unidade militares de Santa Maria.

O içamento das vigas deve ser concluído até o final dessa semana. A seguir, devem ser instaladas as pré-lajes, a pavimentação e a execução de acabamentos. A expectativa da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/RS) é concluir o trecho até o final do primeiro trimestre de 2017.

Em dezembro, foi aprovado o Orçamento da União de 2017, que incluiu R$ 75,8 milhões para a obra, que completou dois anos em dezembro. O Dnit já investiu cerca de R$ 106 milhões, ou 34% do valor total para a duplicação dos 14,5 km.

A Travessia Urbana tinha previsão de conclusão esperada para o fim de 2017. Mas a redução de verbas dilatou o prazo. A expectativa é de que os trabalhos terminem no ano que vem, mas pode levar um ano a mais para ser terminado.