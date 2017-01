Husm recebe R$ 4 milhões para quitar dívidas com fornecedores

Saúde 24/01/2017 | 15h20 Atualizada em

O Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) recebeu R$ 4 milhões da União para quitar dívidas com fornecedores. De acordo com o gerente administrativo do hospital, João Batista de Vasconcellos, as dívidas se referem à compra, no fim do ano passado, de produtos de uso diário.

Ainda conforme Vasconcellos, o valor já havia sido empenhado, ou seja, reservado pela União e agora encaminhado ao hospital. Ele estava previsto no orçamento, mas o encaminhamento poderia não se concretizar, por isso a entrada no caixa é comemorada.

Ele prevê ainda, nos mesmos moldes, investimento de R$ 1.465.660,94 para contratação de serviços para fornecimento de água tratada, fornecimento de materiais de cirurgia, manutenção de equipamento de ultrassonografia e angiógrafo digital, e aquisição de produtos químicos para lavagem de roupas hospitalares, além de comodato de cinco equipamentos para serviços de lavanderia.

A reserva do valor para esses serviços está publicada no Diário Oficial da União (DOU).