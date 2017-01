HUSM confirma morte de jovem vítima de tentativa de homicídio

2º homicídio 18/01/2017 | 16h24 Atualizada em

O Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) confirmou a morte do jovem Petryck Ferreira dos Santos, 18 anos, baleado na cabeça na madrugada do dia 7 deste mês. Desde então, a vítima estava internada em estado gravíssimo. No último sábado, dia 14, foi confirmada a morte cerebral do jovem. Após receber a confirmação do diagnóstico, a família de Petryck autorizou a doação de órgãos. Foram retirados os rins e o fígado, que foram transportados para Porto Alegre, onde seriam destinados a pessoas que estão na fila de espera para um transplante.

O corpo de Petryck foi velado no sábado nas capelas do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo. O enterro foi realizado na manhã do último domingo, no Cemitério Ecumênico Municipal de Santa Maria. A vítima foi baleada na cabeça por volta das 4h do dia 7, na Rua Coronel Ernesto Beck, no bairro Passo D'Areia, na região centro-oeste de Santa Maria.

No dia 10, o suspeito do crime, um homem de 38 anos, apresentou-se na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e assumiu ser o autor dos disparos. Ele alegou que ouviu barulhos no portão de sua casa e, quando saiu para ver, avistou duas pessoas. Uma delas teria feito menção de tirar algo da cintura, por isso, nesse momento, atirou, alegando legítima defesa.

O delegado Gabriel Zanella, titular da DHPP, diz que as investigações não apontam para a versão do suspeito e que "a vítima foi covardemente atingida por um disparo na nuca quando tentava fugir".